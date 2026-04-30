فولكس فاجن تقترب من تصنيع سياراتها في السوق المصري

كتب : محمد جمال

12:40 م 30/04/2026 تعديل في 01:07 م
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، وبحضور المهندس كريم سامي سعد رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" وشركة شرق بورسعيد للتنمية، إلى جانب ممثلي وحدة صناعة السيارات، خطط الشركة للتوسع في تصنيع السيارات داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية التي تعزز من جدوى التصنيع المحلي.

تصنيع محلي بالتعاون مع "إجا"


تناول اللقاء خطط الشركة للاعتماد على المصانع وخطوط الإنتاج القائمة من خلال التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، بما يساهم في تقليل التكلفة وتسريع بدء الإنتاج، خاصة في ظل التوجه لتصنيع السيارات الكهربائية داخل منطقة شرق بورسعيد.

حوافز قوية لجذب المستثمرين


استعرض الاجتماع المزايا التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية مرتبطة بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب حوافز ضريبية وبيئية ودعم للتصدير، بما يعزز من جدوى الاستثمار في السوق المصري.

الأولوية للمبادرين بالتصنيع


أكد الوزير أن الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتحقيق مستهدفات البرنامج ستحصل على النصيب الأكبر من الحوافز والحصص السوقية، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد.

دعوة لتسريع القرار الاستثماري


ودعا وزير الصناعة وفد شركة فولكس فاجن إلى الإسراع في إعداد الدراسات واتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا أن السوق المصري يمثل فرصة قوية للتصنيع سواء لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبها، أكدت رئيس فولكس فاجن أفريقيا أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في القارة، مشيرة إلى أن الشركة تدرس حاليًا الحوافز المتاحة لرفع الجدوى الاقتصادية للمشروع وتسريع خطوات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

