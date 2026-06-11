اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أمس، نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات «التجويد - العالية - التخصص»، للعام الدراسي 2025-2026م،

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 32.98%، من إجمالي عدد الحاضرين للامتحان وعددهم 3017 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 26.09%، من إجمالي عدد الحاضرين للامتحان وعددهم 1832 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 48.56%، من إجمالي عدد الحاضرين للامتحان وعددهم 937 طالبًا وطالبة، لتستقر نسبة النجاح العامة لشهادات القراءات عند 33.32% من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 5786 طالبًا وطالبة.

وجاءت أسماء أوائل شهادات القراءات على النحو التالي