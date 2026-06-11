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الخارجية الإيرانية: الهجمات جعلت وقف إطلاق النار بلا جدوى

كتب : وكالات

11:24 ص 11/06/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم الواسع الذي شنته الولايات المتحدة على إيران خلال الليلة الماضية أدى عملياً إلى فقدان وقف إطلاق النار جدواه، مؤكدة أن التصعيد الأخير يحمل تداعيات خطيرة تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليتها بشكل كامل.

وأدانت الخارجية الإيرانية بشدة جرائم "النظام الإرهابي الأمريكي"، معتبرة أن الهجمات الأخيرة تمثل تصعيداً خطيراً ستكون له انعكاسات واسعة على الأوضاع في المنطقة.

وأكدت أن مسؤولية النتائج المترتبة على هذا التصعيد تقع على عاتق الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة أفرغت وقف إطلاق النار من مضمونه على أرض الواقع.

كما حذرت طهران من أن استمرار استخدام الجيش الأمريكي لأراضي وإمكانات بعض دول المنطقة لتنفيذ عمليات ضد إيران يضع تلك الدول ضمن الأطراف المعتدية.

ودعت جميع دول المنطقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدام أراضيها من قبل الولايات المتحدة لتنفيذ أي اعتداءات ضد إيران.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن بلادها عازمة على تحييد مصادر الهجمات التي تستهدفها، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار ما وصفته بحق إيران في الدفاع عن النفس بمواجهة العدوان العسكري الأمريكي وحلفائه.

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