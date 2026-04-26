هوندا اليابانية تعلن وقف بيع السيارات في كوريا الجنوبية.. لهذا السبب

كتب : مصراوي

11:36 ص 26/04/2026

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية أنها ستتوقف عن بيع سياراتها في أسواق كوريا الجنوبية بحلول نهاية عام 2026 الجاري.

ما سبب وقف بيع سيارات هوندا في كوريا الجنوبية؟

وقالت الشركة اليابانية، إنها تهدف إلى تركيز مواردها التجارية على مشاريع تعزز قدرتها التنافسية، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في بيئة السوق داخل اليابان وخارجها، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس".

ما مصير مالكي سيارات هوندا في كوريا الجنوبية بعد خروجها من السوق؟

وستواصل هوندا تقديم خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار للمركبات التي باعتها في كوريا الجنوبية. كما ستستمر في بيع الدراجات النارية في البلاد.

مسيرة سيارات هوندا في كوريا الجنوبية

وكانت الشركة قد بدأت بيع السيارات في كوريا الجنوبية عام 2004، وبلغت مبيعاتها السنوية ذروتها عند نحو 12 ألف وحدة في عام 2008، لكنها تراجعت إلى حوالي ألفي وحدة فقط في السنوات الأخيرة.

