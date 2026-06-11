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افتتاح كأس العالم 2026.. موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب : هند عواد

11:26 ص 11/06/2026
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    منتخب جنوب أفريقيا
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    مشجع مكسيكي
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    نجوم منتخب البرازيل قبل مباراة المكسيك عام 2014_7_7

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بعد اختيار الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، للنسخة الاستثنائية من كأس العالم، تنطلق البطولة مساء اليوم الخميس، بلقاء يجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

ويدخل المنتخب المكسيكي، البلد المضيف، مباراة الافتتاح أمام منتخب جنوب أفريقيا، الذي واجهه في نفس الدور من مونديال 2010.

افتتاح كأس العالم.. موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

يقام افتتاح كأس العالم 2026، بين منتخبي جنوب أفريقيا والمكسيك، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أزتيكا" بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وحصلت المكسيك على التأهل التلقائي لمونديال 2026 كدولة مضيفة مشاركة، إلى جانب كندا والولايات المتحدة، بعد قرار مجلس الفيفا في 14 فبراير 2023.

وأكدت جنوب أفريقيا عودتها إلى كأس العالم في أكتوبر الماضي، عندما احتلت المركز الأول في المجموعة الثالثة من تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي ضمت أيضاً نيجيريا (المركز الثاني) وبنين (المركز الثالث).

القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2026، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS HD وbeIN Max 1 وbeIN Max 2، لبث مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، بتعليق علي سعيد الكعبي وحفيظ دراجي.

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كأس العالم 2026 المكسيك جنوب أفريقيا

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