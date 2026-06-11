أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق وتشميع 3 منشآت طبية غير مرخصة بمحافظتي القليوبية والسويس، وضبط 3 سيدات ينتحلن صفة طبيب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة رقابية نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، أمس الأربعاء، أسفرت عن ضبط مركز "منى إبراهيم" غير المرخص للتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بمدينة بنها.

وخلال الحملة، ضُبطت خريجة زراعة تمارس الكشف الطبي على المرضى منتحلة صفة طبيب بشري، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر.

من جانبه، قال الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن حملة أخرى نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة السويس، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين يعملان دون ترخيص.

وأوضح أن المركز الأول، "الدكتورة السويسية"، يعمل داخل شقة سكنية ببرج بن صقر بشارع الجيش، ويقدم خدمات طبية وتجميلية دون تراخيص، وتبين أن القائمة على إدارته ليست طبيبة وغير مقيدة بنقابة الأطباء.

أما المركز الثاني، "بي جلوي"، الكائن بشارع النيل، فقد ضُبطت صيدلانية تنتحل صفة طبيب وتدير المركز، مع العثور على روشتات طبية وطلبات تحاليل باسمها، بالإضافة إلى كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة، كما رُصدت مخالفات لاشتراطات مكافحة العدوى بأحد المركزين.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ودعت المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عيادات أو مراكز طبية غير مرخصة، والتحقق من التراخيص الرسمية للممارسين والمنشآت قبل تلقي أي خدمة طبية.