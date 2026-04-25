بكين - (د ب أ):

قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية أودي إن الصين تعتبر سوق نمو رئيسية للسيارات الفارهة رغم احتدام المنافسة وتراجع المبيعات بالنسبة للسيارات الأوروبية الأخرى.

وقال جرنوت دولنر رئيس أودي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بمعرض بكين الدولي للسيارات أمس الجمعة، إن السوق العالمية للسيارات الفارهة "ستنموا فعليًا فقط في الصين اعتبارًا من الآن".

نمو سوق السيارات الفارهة في الصين

ووفقًا لتقييم دولنر، ستنمو سوق السيارات الفارهة في الصين بنحو 40% خلال الأعوام العشرة المقبلة، في حين ستعاني سوق هذه السيارات في باقي مناطق العالم من الركود.

المنافسة في السوق الصينية صعبة

واعترف دولنر بأن المنافسة في السوق الصينية أصبحت أشد، مع نجاح شركات سيارات صينية جديدة في إثبات وجودها بقطاع السيارات الفارهة.

وأضاف أن أودي التابعة لفولكس فاجن "في وضع يسمح لها بالتحدي والمنافسة".

واعترف المسؤول الألماني بأن الشركة الموجود مقرها في مدينة إنجلوشتادت مازال لديها إمكانيات للنمو في الصين.

وإلى جانب علامتها التجارية الكلاسيكية ذات الأربع حلقات، تطور الشركة علامة تجارية جديدة بنفس الاسم لكن بدون الشعار التقليدي بالتعاون مع شركة سياك الصينية.

اقرأ أيضًا:

طفرة في السيارات الكهربائية بأوروبا.. نمو يقارب 49% خلال شهر واحد

تبدأ من 450 ألف جنيه.. أسعار أشهر السيارات اليابانية المستعملة بمصر

دراسة: السيارات الكهربائية تسجل نصف أعطال سيارات الاحتراق الداخلي





