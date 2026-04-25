سان خوزيه - (د ب أ):

أعلن إيلون ماسك رئيس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية الشركة بدأت في إنتاج سيارة أجرة ذاتية القيادة بمقعدين.

سيارة بدون عجلة قيادة أو دواسات

وتم تصميم السيارة دون عجلة قيادة أو دواسات. ونشر ماسك مقطعًا مصورًا قصيرًا عبر منصته "إكس" يظهر السيارة ذاتية القيادة في خط الإنتاج.

وتركز تسلا بصورة متزايدة على الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة وتتوقع أن يحوز نظامها المتقدم للقيادة الذاتية الموافقة في الاتحاد الأوروبي في الشهور المقبلة.

تراجع شحنات تسلا بسبب الضغوط على مستوى العالم

ويأتي هذا بينما تتعرض شحنات الشركة من السيارات لضغوط على مستوى العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرسوم الضريبية التي فرضتها الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

