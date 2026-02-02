تعرف على أسعار وطرق حجز تذاكر معرض "أوتومورو للسيارات" 2026

بعد تخفيض 100 ألف جنيه.. رينو داستر تدخل مواجهة مباشرة مع بايك X55

تنطلق في الخامس من فبراير الجاري وعلى مدار أربعة أيام، فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" والذي يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الصناعة.

تقام نسخة 2026 من معرض "أوتومورو" للسيارات بمشاركة نحو 26 وكيلًا لعلامات تجارية صينية ويابانية وكورية وأوروبية، ويشهد الكشف عن عدد من السيارات لأول مرة بالسوق المصري.

وبحسب المعلن من شركة "ART LINE ACG-ITF" المنظمة للمعرض فإن تذاكر الدخول متاحة عبر الموقع الرسمي للمعرض عبر الإنترنت، وتبلغ قيمة التذكرة للفرد "VIP E-TICKET" في يوم الافتتاح 250 جنيه، و100 جنيه "E-TICKET" خلال الأيام الثلاث الأخرى.

ومن المقرر أن تفتح أبواب المعرض للجمهور في يومه الأول من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، وفي الأيام الثلاث التالية يستقبل المعرض الجماهير من الحادية عشر صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً.

كان أحمد غزي مدير عام " ART LINE ACG-ITF" - المؤسس والمنظم لـ"أوتومورو 2026" أكد أن المعرض يعد فرصة كبيرة للراغبين في شراء السيارات؛ فهناك العديد من التخفيضات والعروض الخاصة والسيارات التي تقدم لأول مرة بالمعرض بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية المتاحة للجمهور.

ولفت غزي إلى أن "أوتومورو 2026" يعد بمثابة عودة حقيقية لمعارض السيارات في مصر والتي تعد لاعبًا مؤثرًا في تنشيط السوق المحلي.

وفي السياق كشف أحمد علام، مدير عام "ART LINE ACG-ITF"- المؤسس والمنظم لـ "أوتومورو 2026" أن معرض مصر الدولي للسيارات في دورته الأولى يشهد اهتمام ودعم حكومي ممثلًا في وزارة الصناعة المصرية ومشاركة كبيرة للعديد من شركات السيارات الوكلاء الرسميين.

وأضاف علام أن إدارة معرض "أوتومورو 2026" تهدف إلى تنشيط مبيعات السوق وإحداث حالة من الرواج بإقامة حدث كبير يجمع ما بين الجمهور من الراغبين في شراء السيارات وما بين شركات السيارات الوكلاء الرسميين.

من جانبه أكد حسني فؤاد مدير عام معرض "أوتومورو 2026" أن هناك أكثر من شركة تخطط للعديد من المفاجآت لجمهور المعرض بهدايا وعروض حصرية؛ بالإضافة إلى طرح سيارات تظهر لأول مرة داخل أجنحة المعرض في دورته الأولى.