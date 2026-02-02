إعلان

تعرف على أسعار وطرق حجز تذاكر معرض "أوتومورو للسيارات" 2026

كتب : مصراوي

03:48 م 02/02/2026 تعديل في 03:52 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    E-TICKET

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق في الخامس من فبراير الجاري وعلى مدار أربعة أيام، فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" والذي يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الصناعة.

تقام نسخة 2026 من معرض "أوتومورو" للسيارات بمشاركة نحو 26 وكيلًا لعلامات تجارية صينية ويابانية وكورية وأوروبية، ويشهد الكشف عن عدد من السيارات لأول مرة بالسوق المصري.

وبحسب المعلن من شركة "ART LINE ACG-ITF" المنظمة للمعرض فإن تذاكر الدخول متاحة عبر الموقع الرسمي للمعرض عبر الإنترنت، وتبلغ قيمة التذكرة للفرد "VIP E-TICKET" في يوم الافتتاح 250 جنيه، و100 جنيه "E-TICKET" خلال الأيام الثلاث الأخرى.

ومن المقرر أن تفتح أبواب المعرض للجمهور في يومه الأول من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، وفي الأيام الثلاث التالية يستقبل المعرض الجماهير من الحادية عشر صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً.

كان أحمد غزي مدير عام " ART LINE ACG-ITF" - المؤسس والمنظم لـ"أوتومورو 2026" أكد أن المعرض يعد فرصة كبيرة للراغبين في شراء السيارات؛ فهناك العديد من التخفيضات والعروض الخاصة والسيارات التي تقدم لأول مرة بالمعرض بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية المتاحة للجمهور.

ولفت غزي إلى أن "أوتومورو 2026" يعد بمثابة عودة حقيقية لمعارض السيارات في مصر والتي تعد لاعبًا مؤثرًا في تنشيط السوق المحلي.

وفي السياق كشف أحمد علام، مدير عام "ART LINE ACG-ITF"- المؤسس والمنظم لـ "أوتومورو 2026" أن معرض مصر الدولي للسيارات في دورته الأولى يشهد اهتمام ودعم حكومي ممثلًا في وزارة الصناعة المصرية ومشاركة كبيرة للعديد من شركات السيارات الوكلاء الرسميين.

وأضاف علام أن إدارة معرض "أوتومورو 2026" تهدف إلى تنشيط مبيعات السوق وإحداث حالة من الرواج بإقامة حدث كبير يجمع ما بين الجمهور من الراغبين في شراء السيارات وما بين شركات السيارات الوكلاء الرسميين.

من جانبه أكد حسني فؤاد مدير عام معرض "أوتومورو 2026" أن هناك أكثر من شركة تخطط للعديد من المفاجآت لجمهور المعرض بهدايا وعروض حصرية؛ بالإضافة إلى طرح سيارات تظهر لأول مرة داخل أجنحة المعرض في دورته الأولى.

معرض مصر الدولي للسيارات أوتومورو 2026 معارض السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين
شئون عربية و دولية

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب
أخبار مصر

"وظيفة بره مصر مقابل فلوس".. تحذير مهم من وزارة العمل للشباب
مي عز الدين بإطلالة شتوية وياسمين صبري تخطف الأنظار .. لقطات نجوم الفن
زووم

مي عز الدين بإطلالة شتوية وياسمين صبري تخطف الأنظار .. لقطات نجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027