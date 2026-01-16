قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية

تغطية - محمد جمال:

كشفت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM) ، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج الصينية، عن السيارة T5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بثلاث أنظمة مختلفة التشغيل "بنزين - كهربائية - REEV" لأول مرة بالسوق المصري.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لإعلان شركة الأمل في وقت سابق عن استحواذها على وكالة فورثينج في مصر، لتتولى عمليات توفير الموديلات الجديدة، والتجميع المحلي لبعض الطرازات، إلى جانب تقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة، وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة من الشركة الأم.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات T5 بثلاث نسخ مختلفة لأول مرة بالسوق المصري:

الأبعاد

تنتمي فورثينج T5 EVO إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة SUV، وتأتي بأبعاد خارجية بطول 4565 مم، وعرضها 1860 مم، وارتفاعها 1690 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2715 مم.

أنظمة المحركات المختلفة

تقدم فورثينج T5 نسخة «Reev» بمحرك 1500 سي سي تربو بالإضافة إلى بطارية سعة 31.94 كيلووات، بقوة 161 حصان وعزم 240 نيوتن متر، وتسير حتى 970 كم بالشحنة الواحدة.

بينما تقدم فورثينج T5 EVO نسخة «البنزين» المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تربو بالإضافة إلى بطارية سعة 31.94 كيلووات، بقوة 194 حصان وعزم 285 نيوتن متر، مع فتيس 7 سرعات ديوال كلاتش.

فيما تقدم النسخة الكهربائية بالكامل من فورثينج T5 ببطارية سعة 64.4كيلووات، بقوة 201 حصان وعزم 340 نيوتن متر، وتسير حتى 425 كم بالشحنة الواحدة.

المقصورة داخلية

تأتي المقصورة داخلية لـ T5بطابع رياضي حديث، مع تصميم فتحات التكييف الأربع ذات الشكل الدائري، وتعتمد المقصورة على شاشة عدادات رقمية كاملة قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بنفس القياس 10.25 بوصة.

منظومة الأمان

تتميز فورثينج T5 بأنظمة أمان شاملة تتكون من 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، وكاميرات ورادارات 360 درجة، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء في المسار، والتعرف على إشارات المرور، والتنبيه من التصادم الأمامي، وحساسات الركن، وكشف النقاط العمياء، ومثبت سرعة ذكي مع محدد سرعة.

الأسعار

تقدم السيارة Evo T5 «بنزين» المُجمَّعة محليًا بسعر 1.070 مليون جنيه، والنسخة الثانية «Reev» بسعر 1.270 مليون جنيه، والنسخة الثالثة كهربائية بسعر 1.250 مليون جنيه.

