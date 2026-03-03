إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:06 ص 03/03/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 80 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 2-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8485 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7425 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6365 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4950 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3535 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 263935 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 59400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

