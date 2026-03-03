أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 4 مارس وحتى الأحد 8 مارس 2026، وذلك في ضوء أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

وأوضحت "الهيئة" في بيانها، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا، على أن يعود ليكون شديد البرودة ليلًا.

وحذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى نشاط ملحوظ للرياح من الأربعاء وحتى الأحد على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وكشفت "هيئة الأرصاد الجوية" عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء إلى الأحد، وجاءت كالتالي:

الأربعاء 4 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة - العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة - العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات - العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة - العظمى 26 درجة

الخميس 5 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات – العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 26 درجة

الجمعة 6 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات – العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 27 درجة

السبت 7 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة - العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة - العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات - العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة - العظمى 27 درجة

الأحد 8 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة - العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة - العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات - العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة - العظمى 28 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تصدر بناءً على دراسة أحدث إصدارات خرائط الطقس، ويتم تحديثها فور حدوث أي تغييرات، مع التمنيات للمواطنين بدوام السلامة.

