قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية

كتب - محمد جمال:

06:42 م 15/01/2026
كشفت علامة "بي واي دي" BYD الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، عن تكنولوجيا DM-i، التي تمثل نقلة نوعية في عالم السيارات الهجينة الذكية القابلة للشحن (PHEV).

جاء ذلك في خطوة استباقية لتقديم العلامة رسميًا وطرازاتها المختلفة في ثوبها الجديد بالسوق المصري، إذ اختارت العلامة منح الجمهور تعريفًا كاملًا وشاملًا بالتقنيات التي تقف خلفها، في تجربة تعليمية تفاعلية تضع الابتكار في الصدارة.

توفر تكنولوجيا DM-i، المطوّرة حصريًا من BYD كفاءة أعلى في الطاقة، استهلاكًا أقل للوقود، وأداء قيادة أكثر سلاسة وراحة.

كما كشفت BYD مبكرًا عن Blade Battery، البطارية الأكثر أمانًا في تاريخ المركبات الكهربائية، بفضل مقاومتها الفائقة للحرائق واستقرارها العالي حتى في أقسى الظروف، على عكس البطاريات التقليدية التي قد تتعرض لارتفاع الحرارة أو الانفجار.

بهذا التمهيد قبل الإطلاق الرسمي، تعيد BYD صياغة مفهوم تقديم السيارات في مصر، وتفتح حوارًا مبكرًا مع السوق حول مستقبل التنقل، حيث تتقدم التكنولوجيا لتكون قلب التجربة وليس مجرد مكوّن خفي.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول BYD، أكبر علامة سيارات كهربائية في العالم، إلى السوق المصري عبر "مان دريم" ManDream الوكيل والموزع الحصري للعلامة في مصر خلال الأيام القليلة القادمة.

