أعلنت شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة بايك الصينية، عن تخفيض أسعار بايك X55 كروس أوفر موديل 2026 بقيم تتراوح بين 95 و100 ألف جنيه لمدة شهر ينتهي في 15 فبراير المقبل.

وبعد التخفيضات أصبحت بايك X55 الجديدة بحسب الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تبدأ من مليون و100 ألف جنيه للفئة High line، والفئة Top line بات سعرها الجديد مليون و200 ألف جنيه، فيما الفئة Premium الأعلى تجهيزًا بمليون و315 آلاف جنيه.

ويرصد التقرير التالي الأسعار والمواصفات التفصيلية للسيارة 5 الكروس أوفر الجديدة بالسوق المصري:

أداء محرك بايك X55

تعتمد بايك X55 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تربو ينتج قوة قدرها 185 حصان واقصى عزم للدوران 305 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة مكون من 7 سرعات.

مساحات وأبعاد بايك X55

يبلغ طول بايك X55 الجديدة حوالي 4.620 مم وعرضها الإجمالي 1.886 مم وارتفاعها الكلي 1.680 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.735 مم؛ وسعة خزان الوقود 53 لتر.

السلامة والأمان داخل بايك X55

تم تعزيز بايك X55 الجديدة بعددا من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة والتي تتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ومساعد فرامل إلكتروني EBA، وفرامل يد كهربائية EPB، وخاصية التعليق التلقائي Auto Hold.

توفر السيارة أيضًا برنامج ثبات إلكتروني ESP، ونظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC، ونظام مساعد عند نزول المنحدرات HDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، وإنذار ضد السرقة، ومانع تشغل المحرك ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية، ونظام تنبيه من الإرهاق أثناء القيادة، نظام أولوية الفرامل BOS، ونظام تنبيه حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي، وكاميرا خلفية.

ويزيد في الفئات الأعلى وسائد هواء جانبية، وجاءت الفئة الثالثة بوسائد هواء ستائرية جانبية، وحساسات ركن أمامية، نظام تنبيه عند فك حزام الأمان للمقاعد الخلفية، نظام الركن السيارة الإلكتروني APA، وكاميرا 360 درجة، ونظام مساعد للبقاء في الحارة المرورية LKA وتحذير عند الخروج عنها LDW، مساعد للقيادة في الزحام TJA.

كما يتوفر بها نظام رصد البقعة العمياء BSD، مثبت سرعة تكيفي ACC، المساعدة في تغيير الحارة المرورية RDP، فرامل تلقائية عند الطواريء، تحذير قبل وقوع اصطدام أمامي FCW، نظام المساعدة على البقاء في الحارة المرورية في حالات الطواريء ELKA، مساعد تثبيت السرعة المتكامل ICA.

