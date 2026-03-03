وصف اللواء عادل العمدة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الحرب الحالية ضد إيران بأنها حرب بالوكالة، تستهدف مصالح إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن الهدف القريب هو إيران، فيما يمتد الهدف البعيد ليشمل الصين، نظرًا لاعتمادها الكبير على مصادر الطاقة الإيرانية والفنزويلية.

ما هي أهداف الحرب على إيران 2026؟

وأوضح "العمدة" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأبعاد الاستراتيجية للأحداث لا تتعلق فقط بالبرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني، بل تشمل التأثير السياسي والاقتصادي والجيوستراتيجي في المنطقة.

وأضاف أن هناك توجهًا أمريكيًا وإسرائيليًا لاستهداف قيادات النظام الإيراني، مؤكّدًا أن العمليات الأخيرة تظهر التخطيط المسبق واستغلال توقيت الأحداث، مثل: وقوعها يوم العاشر من رمضان، الذي يحمل رمزية كبيرة للعالم الإسلامي والعربي، مشيرًا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تشويه صورة إيران واستهداف رموزها الدينية والسياسية.

وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هذه العمليات تأتي في وقت كانت فيه مفاوضات فيينا على وشك الانعقاد، مشيرًا إلى أن توقيت الهجمات يعكس استعداد الأطراف لتنفيذ خططهم بشكل منسق، وأن الهدف النهائي قد يشمل الضغط على إيران لتقديم تنازلات استراتيجية، وليس فقط التأثير العسكري المباشر.

وأشار اللواء عادل العمدة، إلى أن هذه الحرب لها آثار عميقة على المنطقة، إذ تتقاطع معها مصالح دولية وإقليمية، وتؤثر على الأمن والطاقة والملاحة، مؤكدًا أهمية متابعة التطورات وتحليلها ضمن الإطار الاستراتيجي الأوسع للحفاظ على استقرار المنطقة ومصالح الدول العربية.

