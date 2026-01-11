إعلان

عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟

كتب : مصراوي

02:14 م 11/01/2026 تعديل في 02:28 م
مع بداية كل عام، يتجدد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية عودة السيارة هيونداي ڤيرنا إلى السوق المصري، بعد سنوات من وقف إنتاجها محليًا وخروجها نهائيًا من مصر.

وقبل أيام، تداول عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك" أنباءً عن عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر خلال عام 2026، على غرار هيونداي إلنترا AD التي كانت قد خرجت من السوق، قبل أن تعود مجددًا منتصف عام 2024 بنسخة مجمعة محليًا.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول بشركة هيونداي مصر صحة ما يتم تداوله بشأن طرح ڤيرنا الجديدة محليًا، مؤكدًا أنه لا توجد أي خطط لتقديم السيارة في السوق المصري، ولافتًا إلى أن النسخة الحالية من ڤيرنا مخصصة بشكل حصري لعملاء السوق الهندي.

وتعد هيونداي ڤيرنا واحدة من أشهر السيارات التي طرحت في السوق المصري على مدار سنوات، حيث حققت مبيعات قياسية قبل أن تعلن جي بي أوتو، وكيل العلامة الكورية بمصر، وقف إنتاجها محليًا عام 2019.

تعتمد النسخة الهندية من هيونداي ڤيرنا على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، بقوة 160 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات.

وتقدم هيونداي ڤيرنا الجديدة كليًا بطول يبلغ 4.535 مم، وعرض 1.765 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.670 مم، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 1.475 مم.

تتمتع السيارة بتصميم خارجي قريب إلى حد كبير من هيونداي إلنترا CN7، حيث زودت بغطاء محرك مسطحًا مع بعض الخطوط البارزة، وأبواب بخطوط جانبية عميقة، إلى جانب شبكة أمامية مشابهة لتلك المستخدمة في توسان وإلنترا CN7.

تتوفر هيونداي ڤيرنا في السوق الهندي خلال شهر يناير الجاري بسعر يبدأ من 1.474.243 روبية، وفقًا للموقع الرسمي لهيونداي الهند، ما يعادل نحو (773 ألفًا و766 جنيه مصري) تقريبًا.

وبحسب فرع الشركة الكورية في الهند، تطرح السيارة عبر 14 فئة مختلفة التجهيزات، ويصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 1.713.000 روبية، أي ما يقارب 899 ألف جنيه مصري.

