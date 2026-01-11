إعلان

للسيارات الرياضية.. أرامكو السعودية تطرح بنزين 98 بسعر يعادل 36 جنيه للتر

كتب : مصراوي

11:58 ص 11/01/2026

أرشيفية لمحطة وقود سعودية

الرياض - ( د ب أ):

أعلنت شركة أرامكو السعودية ، اليوم الأحد ، طرح بنزين 98 المخصص للمركبات ذات الأداء العالي بسعر 2.88 ريال (36.40 جنيه مصري) تقريبًا للتر الواحد.

وقالت أرامكو ، في بيان الأحد، إنها طرحت منتج بنزين 98 بسعر 2.88 ريال لكل لتر، حيث تم توفيره لتقديم خيارات وقود متعددة للمستهلكين وتنويع منتجاتها، دون التأثير على أي من المنتجات الحالية في السوق.

وكانت الشركة نوهت إلى أن المنتج سيطرح كمرحلة أولى في الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، والطرق الرابطة بينها؛ نظرًا لأن معظم المركبات التي تتطلب هذا النوع من الوقود تتواجد في تلك المدن.

ويستخدم منتج بنزين 98 بشكل محدود جدًا، وهو مخصص للمركبات ذات الأداء العالي؛ حيث إن نسبة هذه المركبات لا تتجاوز 0.5% من إجمالي المركبات في المملكة.

ولا توجد أي فائدة أو ميزة إضافية من استخدام بنزين 98 للسيارات ذات المحركات الاقتصادية وذات الضغط المتوسط.

أسعار البنزين السيارات الرياضية أرامكو السعودية بنزين 98

