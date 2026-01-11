أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها Twingo E-Tech Electric الكهربائية الصغيرة رسميًا في الأسواق.

وبحسب ما أعلنت الشركة الفرنسية، تباع توينجو الكهربائية الجديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي نظير سعر يبدأ من نحو 20 ألف يورو (مليون و100 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها Twingo E-Tech Electric الجديدة تعتمد على سواعد محرك بقوة 60 كيلووات/82 حصان، والذي تتضافر جهوده مع بطارية بسعة 27.5 كيلووات/س، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 262 كلم.

ويمكن شحن السيارة الكهربائية في محطة شحن متوافقة بقدرة تصل إلى 50 كيلووات، مما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 30 دقيقة، كما يمكن الشحن بقدرة 11 كيلووات باستخدام شاحن حائطي.

وعلى الرغم من طولها، الذي لا يتجاوز 3.79 متر، تتميز السيارة الهاتشباك خماسية الأبواب بالرحابة والعملانية، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المقعدين الخلفيين القابلين للإزاحة بشكل مستقل. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 305 لترات، وتصل إلى 360 لترا عند دفع المقاعد الخلفية للأمام.

وتتضمن باقة التجهيزات القياسية لوحة عدادات رقمية بحجم 7 بوصات ونظام معلومات وترفيه بشاشة بحجم 10 بوصات مع إمكانية ربط الهاتف الذكي، بالإضافة إلى مكيف هواء وحساسات ركن خلفية ومثبت سرعة ونظام فرامل طوارئ تلقائي.