شيري أريزو 6 GT المجمعة محليًا تستعد للانطلاق بمصر خلال أيام

تستعد شركة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة شيري في السوق المصري، للكشف شيري أريزو 6 GT المجمعة محليًا والجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري منتصف شهر يناير الجاري.

تجمع شيري أريزو 6 GT بين التصميم العصري والديناميكي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعتمد على محرك 1.5T رباعي الأسطوانات، بقوة 145 حصانًا مع عزم دوران 210 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT).

قال فريد فاضل، نائب رئيس علامة شيري التجارية: "نفخر بأن تكون Chery Arrizo 6 GT مجمعة محليًا، ما يعكس التزامنا بدعم الصناعة الوطنية وتقديم سيارات بمواصفات عالمية، مع التركيز على الجودة والتكنولوجيا، لتلبية تطلعات عملائنا في مصر".

من جانبه قال سعد حبيب، نائب المدير الأول لقطاع سيارات الركاب في جي بي أوتو: " شيري أريزو 6 GT تمثل دمجًا مثاليًا بين الأداء الرياضي والتصميم العصري، مع تجهيزات تقنية متقدمة توفر تجربة قيادة متفردة، ونحن متحمسون للكشف عنها أمام عملائنا والإعلاميين في مصر".

وينتظر أن يقام الحفل الرسمي للكشف عن السيارة منتصف شهر يناير 2026، بحضور قيادات جي بي أوتو وشيري، وممثلي الإعلام والمتخصصين في قطاع السيارات.

