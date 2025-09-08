الكشف عن أسعار سكودا كودياك موديل 2026 في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة كودياك التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات في سبتمبر الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تتوفر سكودا كودياك موديل 2026 بأربعة فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليونين و550 ألف جنيه للفئة LOFT القياسية، والفئة Lounge الثانية "لم يكشف سعرها" خلال الشهر الجاري، أما الفئة Suite تقدم بمليونين و950 ألف جنيه، والفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا بثلاثة ملايين و250 ألف جنيه.

سكودا Kodiaq الجديدة تأتي بطول 4.76 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.79 متر، ما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث لتوفير أماكن جلوس لما يصل إلى 7 ركاب، في حين تتراوح سعة صندوق الحقائب بين 910 و2.105 لتر.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Kodiaq الجديدة بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك. وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية.

وتضم باقة التجهيزات القياسية للسيارة Kodiaq الجديدة كشافات LED-Matrix وشاشة لمسية في المقصورة الداخلية قياس 13 بوصة، بينما تتوفر شاشة Head-up ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.