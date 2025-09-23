"طوفان صيني".. 2025 يشهد ظهور علامات سيارات لأول في مصر

سيارة SUV تبدأ كيا الكورية تصنيعها في مصر مطلع 2026.. ما هي؟

شهد سوق السيارات المصري منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الحالي دخول عدد من العلامات التجارية الجديدة للمرة الأولى، معظمها تابعة لشركات صينية، ما يعكس توسع حضور السيارات الصينية داخل السوق المحلي.

ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الحراك والانتعاش التي يشهدها السوق منذ مطلع العام، في إطار مساعي دفع عجلة الإنتاج وتنشيط المبيعات واستعادة الزخم مجددًا داخل قطاع السيارات بمصر.

نستعرض خلال هذا التقرير العلامات الجديدة التي قدمت في مصر خلال العام الجاري:

IM Motors

انطلقت علامة IM Motors عبر وكيلها المحلي مجموعة المنصور محليا لأول مرة في مصر، بـ 3 طرازات جديدة وهما IM LS7، وIM5، وIM6 خلال شهر سبتمبر الجاري.

ديبال

أطلقت مجموعة جي بي أوتو، علامة "ديبال" Deepal التجاريةفي مصر لأول مرة، وقدمت سيارتين جديدتين هما S07 وديبال S05 وكلاهما ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي خلال شهر أغسطس الماضي.

لينك أند كو

انطلقت علامة لينك أند كو لأول مرة في مصر في شهر مايو الماضي، وذلك عبر طرازين جديدين وهما Lynk & Co 06 و Lynk & Co 02.

سوإيست



انطلقت علامة سوإيست الصينية بالسوق المصري لأول مرة خلال شهر يوليو الماضي عبر وكيلها المحلي شركة مانست المملوكة لعائلة المنصور، وتم تقديم 4 موديلات جديدة لأول مرة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وهى: S05، وS06 ، وS07، و.S09.

جينيسيس

انطلقت علامة جينيسيس الفاخرة عبر وكيلها المحلي مجموعة جي بي أوتو لأول مرة بمصر خلال شهر يوليو الماضي، وذلك عبر 3 طرازات جديدة وهما جينيسيس GV60 Electrified، وجينيسيس GV70 Electrified وجينيسيس G80 Electrified.

زيكر

دخلت علامة زيكر للسيارات الكهربائية مصر لأول مرة خلال العام الجاري 2025، وذلك عبر طرازين جديدين وهما زيكر 001 وزيكر X.

كايى

انطلقت علامة كايي الصينية في مصر لأول مرة خلال شهر مايو الماضي، عبر وكيلها المحلي كايي موتور إيجيبت، وتم طرح طرازين جديدين هما كايي X7 وكايي X3 Pro.

دونج فينج

انطلقت علامة دونج فينج لأول مرة خلال شهر أغسطس الماضي عبر بوابة شركة NS Automotive، وتم تقديم دونج فينج MHERO 1، ودونج فينج BOX، ودونج فينج Shine، ودونج فينج 007، ودونج فينج ماج

ڤويا

انطلقت علامة ڤويا لأول مرة خلال شهر أغسطس الماضي عبر بوابة شركة NS Automotive، وتم تقديم سيارتين جديدتين هما ڤويا Passion، وڤويا Dream.

