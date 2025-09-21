إعلان

سعرها وصل 3.5 مليون جنيه| ما قصة أغلى لوحة سيارة بمزاد الداخلية الجاري؟

03:16 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    جانب من اللوحات المطروحة بالمزاد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - (مصراوي):

يعقد عبر موقع "Lo7tak.com" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية، مزاد علني إلكتروني في الفترة من 18 وحتى 22 سبتمبر الجاري لتخصيص عدد 7 لوحات سيارات مميزة لأعلى سعر.

ويشهد المزاد الحالي تواجد عدد من اللوحات الأكثر تميزًا، إذ تتوفر لوحات تتكون من حرف ورقم واحد، ولوحات أخرى من ثلاثة أحرف ورقم واحد، وثالثة بأحرف تنطق مثل الأسماء.

ومن اللوحات المعروضة للتخصيص بأعلى سعر لوحة "جـ ر ف 4444" والتي وصل سعرها حتى الآن إلى 200 ألف جنيه ويتزايد عليها ثلاثة أشخاص، ولوحة "هـ ق 7777" يتزايد عليها شخصين وبلغ سعرها إلى الآن 300 ألف جنيه.

اللوحة الثالثة مكونة من أرقام وحروف "سـ هـ م 74" ووصل سعرها 350 ألف جنيه ويسعى لامتلاكها شخص واحد، واللوحة الرابعة هي "عـ مـ د 2" ووصل سعرها 475 ألف جنيه ويتنافس عليها متزايدين.

وتتكون اللوحة الخامسة من أرقام وحروف "ل ع ع 1" وبلغ أغلى سعر لها حتى الآن 550 ألف جنيه ويتزايد لامتلاكها ثلاثة متزايدين، واللوحة السادسة هي "نـ مـ ر 4111" ويتزايد لامتلاكها أربعة أشخاص وسعرها حتى الآن 554.111 جنيه.

للاطلاع على اللوحة الأغلى بالمزاد الحالي (اضغط هنا)

لوحات السيارات مزاد وزارة الداخلية للوحات لوحتك دوت كوم لوحات مميزة الإدارة العامة للمرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة