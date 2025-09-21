سعرها وصل 3.5 مليون جنيه| ما قصة أغلى لوحة سيارة بمزاد الداخلية الجاري؟

القاهرة - (مصراوي):

يعقد عبر موقع "Lo7tak.com" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية، مزاد علني إلكتروني في الفترة من 18 وحتى 22 سبتمبر الجاري لتخصيص عدد 7 لوحات سيارات مميزة لأعلى سعر.

ويشهد المزاد الحالي تواجد عدد من اللوحات الأكثر تميزًا، إذ تتوفر لوحات تتكون من حرف ورقم واحد، ولوحات أخرى من ثلاثة أحرف ورقم واحد، وثالثة بأحرف تنطق مثل الأسماء.

ومن اللوحات المعروضة للتخصيص بأعلى سعر لوحة "جـ ر ف 4444" والتي وصل سعرها حتى الآن إلى 200 ألف جنيه ويتزايد عليها ثلاثة أشخاص، ولوحة "هـ ق 7777" يتزايد عليها شخصين وبلغ سعرها إلى الآن 300 ألف جنيه.

اللوحة الثالثة مكونة من أرقام وحروف "سـ هـ م 74" ووصل سعرها 350 ألف جنيه ويسعى لامتلاكها شخص واحد، واللوحة الرابعة هي "عـ مـ د 2" ووصل سعرها 475 ألف جنيه ويتنافس عليها متزايدين.

وتتكون اللوحة الخامسة من أرقام وحروف "ل ع ع 1" وبلغ أغلى سعر لها حتى الآن 550 ألف جنيه ويتزايد لامتلاكها ثلاثة متزايدين، واللوحة السادسة هي "نـ مـ ر 4111" ويتزايد لامتلاكها أربعة أشخاص وسعرها حتى الآن 554.111 جنيه.

للاطلاع على اللوحة الأغلى بالمزاد الحالي (اضغط هنا)