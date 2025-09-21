5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها

تنافس تسلا Model 3.. تعرف على أرخص سيارات IM الصينية في مصر

كتب - محمد جمال:

شهد سوق السيارات المصري خلال شهر سبتمبر الجاري، انضمام 5 سيارات جديدة لأول مرة بالسوق المحلي، في خطوة من جانب وكلاء العلامات التجارية لتحريك عجلة المبيعات والمنافسة بقوة خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك في ظل حالة الحراك والانتعاش التي يعيشها سوق السيارات بمصر منذ انطلاق العام الجاري، إذ انضم ما يقارب 12 علامة تجارية جديدة لم يسبق أن طرحت سياراتها في مصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي دخلت مصر خلال سبتمبر:

IM LS7

تعتمد IM LS7 على محرك بقوة 570 حصانًا وعزم دوران يبلغ 725 نيوتن متر، مع قدرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط، ويصل مدى السيارة إلى 610 كيلومترات في الشحنة الواحدة.

تتوفر IM LS7 في السوق المصري بسعر يبلغ نحو 2 مليون و800 ألف جنيه.

IM5

تتوفر IM5 بثلاث فئات مختلفة؛ الأولى زودت ببطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، بقوة 291 حصانًا ومدى يصل إلى 570 كيلومترًا، ويبلغ سعرها 1.9 مليون جنيه.

بينما جاءت الفئة الثانية ببطارية أكبر سعة 100 كيلووات/ساعة ومدى مميز يصل إلى 820 كيلومترًا، مع قوة تبلغ 500 حصان، وسعر يبدأ من 2.25 مليون جنيه.

وفئة ثالثة عالية الأداء من نفس الطراز بمحرك يولد قوة 802 حصانًا، مع مدى 720 كيلومترًا، ويبلغ سعرها 2.45 مليون جنيه.

IM6

تأتي IM6 بفئتين رئيسيتين، الأولى مزودة ببطارية 75 كيلووات/ساعة بقوة 291 حصانًا ومدى 520 كيلومترًا، بسعر 2.1 مليون جنيه.

بينما جاءت الفئة الثانية ببطارية سعة 100 كيلووات/ساعة مع قوة 402 حصانًا ومدى يصل إلى 730 كيلومترًا، بسعر 2.45 مليون جنيه.

چاك JS6

تعتمد سيارة JS6 على محرك 1.5 تيربو TGDI بقوة 181 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 280 نيوتن.متر، مع نظام دفع أمامي وقاعدة عجلات 2720 مم تمنح السيارة ثباتًا على الطريق، وينقل طاقة المحرك إلى العجلات ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات (DCT).

تطرح قصراوي جروب السيارة JAC JS6 في السوق المصري بفئتين: الفئة الأولى Limited بسعر 1,240,000 جنيه، والفئة الثانية Flagship بسعر 1,290,000 جنيه.

جاك JS8 Pro

تنتمي جاك JS8 Pro لفئة السيارات الرياضية وتقدم في السوق بفئتين، الأولى Limited والثانية Flagship، مع محرك تربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 182 حصانًا وعزم دوران أقصى 300 نيوتن متر.

تطرح قصراوي جروب السيارة JAC JS8 Pro في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 1,225,000 جنيه للفئة ليميتد، والفئة الثانية فلاج شيب بسعر 1,275,000 جنيه.

