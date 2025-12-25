رينو تاليانت.. أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك جديدة في مصر - أسعار ومواصفات

MHERO 1 أغلى سيارة صينية متوفرة رسميًا في مصر 2025.. أسعار ومواصفات

أعلنت محافظة القاهرة، اليوم الخميس، بدء تشغيل مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، لتكون بديلًا حضاريًا وآمنًا ومرخص، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

ومع بدء تشغيل السيارة كيوت بديل التوك توك في القاهرة، يبحث العديد من المواطنين في مصر عن أسعار ومواصفات السيارة بجاج كيوت الجديدة كونها بديل حضاري آمن يحمل قائده ترخيصًا رسميًا.

في التقرير الآتي استعراض لأبرز مواصفات بجاج كيوت بالسوق المصري:

تتسع باجاج كيوت لعدد (4) أفراد وتتميز بأنها مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي).

تعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط - ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي، وتبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصان، وتصل السرعة القصوى للمركبة "كيوت" إلى (70 كم/ ساعة).

يبلغ طول كيوت الجديدة (2752) مم وعرضها (1312) مم وارتفاعها (1652) مم وقاعدة عجلاتها (1925) مم وخلوص أرضي (180) مم، وتتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

يشار إلى أن المركبة حاصلة على شهادة إعتماد "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات.

كما أنها مطابقة لشروط الأمن والسلامة طبقًا للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير بالطرق، وكذا شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار E-Mark الأوروبية.

تباع السيارة بجاج كيوت بسعر رسمي 200 ألف جنيه، منهم 10 آلاف جنيه سيتم استردادهم عند استلام رخصة المركبة.

اقرأ أيضًا:

رينو تاليانت.. أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك جديدة في مصر - أسعار ومواصفات

خبير: مبيعات السيارات في مصر ستصل إلى مليون سيارة في هذا العام

بعد عرض الكاش باك.. بيجو 2008 تدخل في مواجهة مباشرة مع لينك آند كو 06