بالصور.. إكسيد Starway ET9 أحدث سيارة تكشف عنها شيري الصينية

بديل التوك توك في القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن سيارة "بجاج كيوت" الصغيرة

بكين - (د ب أ):

كشفت شركة شيري الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، النقاب عن سيارتها Exeed Starway ET9 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV الجديدة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Exeed Starway ET9 الجديدة تتمتع بتصميم قوي ذي طابع مستقبلي، مع كشافات منقسمة على الجانبين، يتوسطها مصدم أمامي مغلق، مما يمنح السيارة مظهرا تقنيا واضحا.

ويكتمل هذا الانطباع بغطاء محرك بارز يتضمن فتحات تهوية مركزية، إضافة إلى مستشعر LiDAR مثبت أعلى السقف، مما يؤكد اعتماد السيارة على حزمة متقدمة من أنظمة المساعدة والقيادة الذكية.

ومن الجانب، تحافظ الشركة على لغة تصميمها المعهودة، التي تجمع بين البساطة والقوة مع لمسة أناقة واضحة، بينما يأتي الجزء الخلفي بتصميم نحيف وحاد يمنح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لمسة أقرب إلى سيارات الكوبيه. وتتوفر بعض النسخ بأبواب تفتح بشكل متقابل، إلى جانب باب خلفي مقسوم، وهو ما يعزز الطابع الفاخر والمستقبلي للتصميم.

وعلى الصعيد التقني، تعتمد السيارة Exeed Starway ET9 الجديدة على نظام Kunpeng Tianqing الهجين المقترن بمحرك 2.0 TGDI من الجيل السابع، مع ناقل حركة مطوّر من الجيل نفسه. ويعزز منظومة الدفع محرك كهربائي ثنائي بتقنية التدفق المحوري مع توزيع مزدوج للعزم.

وتستمد السيارة الطاقة الكهربائية من بطارية Rhino الصلبة بالكامل، بينما تسهم تقنية الشحن السريع في تقليل فترات الشحن بشكل ملحوظ.

ولضمان نقل هذه القوة بكفاءة إلى الطريق، تعتمد السيارة على منصة Mars الجديدة، إلى جانب نظام الدفع الرباعي Snow Leopard AWD لتعزيز الثبات والتماسك، كما تزخر السيارة بنظام تعليق فائق، ومكابح متطورة.

ولم تفصح شيري حتى الآن عن أية بيانات تتعلق بمعدلات أداء أو قيم استهلاك أو مدى قيادة السيارة Exeed Starway ET9 الجديدة.