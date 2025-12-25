مواجهة الـ 7 راكب.. أرخص سيارتين بنزين وREEV في مصر

بديل التوك توك في القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن سيارة "بجاج كيوت" الصغيرة

يشهد سوق السيارات المصري خلال الأشهر القليلة الماضية توسعًا ملحوظًا في تقديم طرازات REEV، وهي تقنية متطورة تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك البنزين لتمديد مدى السير.

ويعد نظام تشغيل REEV للسيارات واحدًا من الحلول المبتكرة والعملية لمن يبحث عن قيادة كهربائية دون القلق من الشحن.

ومع طرح DFSK E5 الـ 7 راكب الجديدة كليًا أصبحت الأرخص سعرًا بفئتها وتعمل بنظام REEV، ماجعل العديد من المقبلين على الشراء يضعونها في مواجهة مباشرة مع مثيلتها الأرخص سعرًا والتي تعمل بالبنزين ڤي چي ڤي U70 Pro والتي تتواجد معها بنفس الفئة السعرية وفئة الـ 7 راكب.

ونستعرض من خلال التقرير مقارنة شاملة بين السيارتين:

مساحات وأبعاد ڤي چي ڤي U70 Pro وDFSK E5

تتمتع السيارة الصينية ڤي چي ڤي U70 Pro الجديدة بأبعاد يبلغ طولها 4825 مم وعرضها 1870 مم، بينما يصل ارتفاعها الكلي إلى 1691 مم.

تأتي DFSK E5 سباعية المقاعد الجديدة كليًا بطول 4.760 مم، وعرض 1.865 مم، وارتفاع 1.710 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.785 مم.

أداء محركات ڤي چي ڤي U70 Pro وDFSK E5

تعمل U70 Pro بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن توربيني، يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 215 نيوتن متر، مع ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

تعتمد DFSK E5 الجديدة على نظام دفع كهربائي ممتد المدى مع محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر، بقوة 174 حصان، وعزم الدوران الأقصى إلى 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أتوماتيك ومدى سير 1.150 كم بخزان وقود واحد فقط.

وسائل الأمان في ڤي چي ڤي U70 Pro وDFSK E5

من حيث السلامة، فتحتوي ڤي چي ڤي U70 Pro على العديد من الأنظمة المتطورة، مثل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة، مثبت سرعة، ونظام ARP للحماية من الانقلاب، بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية EPB، وأنظمة HAC و DAC للمساعدة في صعود وهبوط المنحدرات.

فيما تقدم DFSK E5 بمجموعة من أنظمة الأمان والسلامة المميزة في مقدمتها 6 وسائد هوائية، إلى جانب نظام مساعدة الركن البانورامي بزاوية 360 درجة، ونظام تحذير ربط حزام الأمان، ونظام المساعدة على الكبح.

تجهيزات ڤي چي ڤي U70 Pro وDFSK E5

توفر U70 Pro مزايا مثل زر تشغيل وإيقاف المحرك، الدخول بدون مفتاح عبر بصمة الإصبع، شاشة معلومات بحجم 10.25 بوصة، ونظام صوتي محيطي، إلى جانب تكييف أوتوماتيك، فتحة سقف بانورامية، ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا في 6 اتجاهات.

تأتي سيارة DFSK سباعية المقاعد الجديدة كليًا بشاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة تستخدم للتحكم في وظائف السيارة المختلفة، إلى جانب لوحة شحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charging Pad، ونظام صوتي فاخر Premium Audio System يضم 12 مكبر صوت موزعة داخل المقصورة.

أسعار ڤي چي ڤي U70 Pro وDFSK E5

تتوفر U70 Pro المجهزة بسبع مقاعد، كأرخص سيارة 7 راكب في مصر وهي متاحة بفئة واحدة فقط سعرها الرسمي مليون و50 ألف جنيه.

بينما تتوفر DFSK E5 الصينية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و 145 ألف جنيه.

