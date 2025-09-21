سيارات 7 راكب اقتصادية تصلح لتنقلات طلاب المدارس.. تعرف على الأسعار

كتب - محمد جمال:

مع انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، يتزايد البحث بين الأسر المصرية عن سيارات الـSUV متعددة الاستخداكات سباعية المقاعد، كونها تلبي احتياجات رب الأسرة في إيصال أبنائه إلى مدارسهم بسلام وراحة بفضل مساحتها الواسعة.

ومع التراجع الملحوظ بأسعار السيارات في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، تظل السيارات سباعية المقاعد الخيار الأفضل بالنسبة للعائلات الكبيرة، وخاصة عند السفر لمسافات طويلة أو الذهاب من وإلى المدارس والجامعات.

نستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات سباعية المقاعد الاقتصادية في مصر 2025:

في جي في U70P بلس

تصنف ڤي چي ڤي U70 Pro كأرخص سيارة 7 راكب في مصر وهي متاحة بفئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و20 ألف جنيه للفئة Highline، ومليون و100 ألف جنيه للفئة TOPLINE.

تعمل السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن توربيني، يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 215 نيوتن متر، مع ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

شيري تيجو 8

تباع النسخة خماسية المقاعد من تيجو 8 موديل 2026 بعد التخفيض بسعر رسمي يبدأ من مليون و195 ألف جنيه، أما الفئة الأولى سبعة راكب سعرها الرسمي مليون و125 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بمليون 250 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 8 المجمعة محليًا، بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة.

جيتور X70 بلس

تباع جيتور X70 Plus المجمعة محليًا بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 130 ألف جنيه.

تعتمد جيتور X70 Plus المجمعة محليًا على محرك 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة تبلغ 156 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 6 سرعات، يدفع العجلات الأمامية، مما يمنح السيارة تجربة قيادة سلسة وهادئة سواء داخل المدينة أو على الطرق المفتوحة.

شيفروليه كابتيفا

تباع شيفرولية كابتيفا 2025 النسخة الأولى التي تتسع لـ5 أفراد بسعر رسمي مليون و150 ألف جنيه، أما النسخة الثانية ثلاثية الصفوف التي تتسع لـ7 ركاب تباع مليون و200 ألف جنيه.

تعتمد شيفرولية كابتيفا على محرك تربو رباعي الأسطوانات 1500 CC بقوة 148 حصانًا و255 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

جاك JS8 برو

تنتمي جاك JS8 Pro لفئة السيارات الرياضية وتقدم في السوق بفئتين، الأولى Limited والثانية Flagship، مع محرك تربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 182 حصانًا وعزم دوران أقصى 300 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض ((7 DCT ونظام دفع أمامي، واستهلاك وقود يبلغ 7.9 لتر/100 كم.

تقدم JAC JS8 Pro سباعية المقاعد في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 1,225,000 جنيه للفئة ليميتد، والفئة الثانية فلاج شيب بسعر 1,275,000 جنيه.

