سيات ليون تقدم رسميًا في مصر بتخفيض 100 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لسيارات سيات في مصر، عن إجراء تعديلات واسعة على قائمة أسعار عدد من طرازات العلامة الإسبانية المطروحة محليًا.

وشملت التخفيضات أربعة من أبرز الموديلات من بينها "سيات ليون" وفقًا للقائمة الرسمية المعتمدة من الشركة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وحصلت السيارة سيات ليون موديل 2025، على تخفيض بلغت قيمته 100 ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد لدى الوكيل مليون و 147 ألف جنيه مصري للفئة الوحيدة المتاحة.

تعتمد سيات ليون الجديدة على محرك TSI رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني بقوة 150 حصان، وعزم 250 نيوتن.متر، ويتصل بصندوق تروس أوتوماتيك من 8 سرعات.

تقدم سيات ليون الجديدة بمصابيح أمامية وخلفية LED وفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي بيتس Beats، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكيا.

تتميز ليون بمجموعة من التجهيزات، مثل شاشة عدادات المحرك الرقمية المتغيرة SEAT Digital Cockpit بالإضافة إلى كاميرا لنقل ما يدور خلف السيارة على شاشة نظام المعلومات.

تقف السيارة على جنوط رياضية قياس 17 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ومثبت سرعة ونظام لعرض البيانات وتشغيل الوسائط المتعددة بشاشة بقياس 8 بوصة.

وتعمل الوسائط بنظام SEAT Full Link الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play و Android Auto وMirrorLink ونظام Bluetooth للربط اللاسلكي للهواتف المحمولة مدعومة بنظام التحكم بالأوامر الصوتية.

كما يتوفر بالسيارة مخارج توصيل من فئة USB و AUX وقارئ أقراص صلبة من فئة SD، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق.