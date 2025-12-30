للمقبلين على الشراء.. قائمة بأحدث أسعار سيارات بيجو الفرنسية بمصر

بي إم دبليو 118 أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها

تقدم شركة مانسكو للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو" Peugeot الفرنسية في مصر، أربع طرازات موديل 2026 لعملاء السوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتتنوع سيارات بيجو الفرنسية المتاحة بمصر بين سيارات سيدان وكروس أوفر خدمية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات، وتبدأ أسعارها من 1.7 مليون جنيه وحتى 2.2 مليون جنيه.

وكان الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية أعلن قبل أيام، عن تخفيض جميع سيارات بيجو بواقع 150.000 جنيه لعملاء الدفع النقدي المقبلين على الشراء حتى نهاية يناير المقبل.

وفيما يلي رصد لجميع سيارات العلامة الفرنسية في مصر وفقًا لأحدث قائمة أسعار:

بيجو 408

تقدم الفئة الأولى من بيجو مقابل 1.739.990 جنيه، بينما قدمت الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 2.049.990 جنيه.

بيجو 2008

تتوفر الفئة الأولى من بيجو 2008 مقابل 1.349.990 جنيه، بينما الفئة الثانية سعرها 1.449.990 جنيه.

بيجو 3008

بيجو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات تقدم مقابل 1.839.990 جنيه، و2.099.990 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزا.

بيجو 5008

أكبر سيارات بيجو في مصر 5008 تباع بسعر رسمي يبدأ من 2.024.990 جنيه، بينما قدمت فئتها الأعلى تجهيزا مقابل 2.299.990 جنيه.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟

15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر