أوبل تطلق سيارتها فرونتيرا الكهربائية ببطارية أكبر للسير 400 كم

للمقبلين على الشراء.. قائمة بأحدث أسعار سيارات بيجو الفرنسية بمصر

بي إم دبليو 118 أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها

روسلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها Frontera Electric الكهربائية من فئة SUV المدمجة ببطارية أكبر لزيادة مدى القيادة.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها قامت بتجهيز السيارة الكهربائية Frontera Electric Extended Range الجديدة ببطارية بسعة 54 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 410 كلم وفقا لمعيار WLTP.

ويمكن إعادة شحن البطارية من 20% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط في محطات الشحن السريع بقدرة 100 كيلووات.

تصميم أنيق وعصري

وعلى الصعيد الشكلي، تأتي السيارة الكهربائية Frontera Electric Extended Range الجديدة بتصميم أنيق وعصري من خلال اللون الأبيض الكلاسيكي مع لمسات باللون الأسود.

وتجمع مقصورة السيارة بين الفرش القماشي الأنيق باللون الأسود والرمادي الفاتح والأبيض، مما يمنح السيارة مظهرا عصريا ومريحا.

ومن ضمن الوظائف الرائعة في السيارة الكهربائية الجديدة حتى في الموديل الأساسي، قاعدة شحن الهاتف الذكي لتشغيل نظام المعلومات والترفيه من الهاتف الذكي مباشرة، بالإضافة إلى توافر خيار الشحن اللاسلكي ضمن التجهيزات الاختيارية.

وقامت أوبل بتصميم المقاعد بعناية فائقة؛ حيث تأتي السيارة الكهربائية الجديدة بمقاعد Intelli الحاصلة على براءة اختراع، والتي تمتاز بتجويف مريح في المنتصف لتعزيز الراحة، خاصة عند الانطلاق في الرحلات الطويلة.

ويمكن للأشخاص أصحاب القامات الطويلة أيضًا الجلوس براحة تامة على المقاعد الخلفية؛ حيت تتوافر مساحة كبيرة للأرجل بفضل النوافذ الجانبية المائلة بشدة والجزء الخلفي المستقيم.