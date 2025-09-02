لارته ديزاين تحول بي إم دبليو X7 LCI إلى سيارة شرسة.. شاهدها

برلين - (د ب أ):

قدمت شركة "لارته ديزاين" (Larte Design) باقة تعديلات جديدة للسيارة بي إم دبليو X7 LCI المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، لتمنحها مظهرا أكثر قوة وشراسة.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التحسينات، التي أضفتها على السيارة، تبدأ من المقدمة مع مئزر أمامي جديد مزوّد بسبويلر ضخم يمنح السيارة لمسة رياضية، كما أنها أضافت غطاء محرك مع فتحات تهوية مطلية بلون الهيكل ليتماشى مع الطابع الأنيق العام.

وفي المؤخرة، يظهر ناشر خلفي من الكربون فايبر، والذي يضيف لمسة رياضية مستوحاة من سيارات السباق، إلى جانب عتبات جانبية محسّنة ومجموعتين مختلفتين من الجنوط الرياضية، كما تلفت مصابيح الضوء النهاري باللون الأصفر الأنظار وتعزز من الطابع الهجومي للسيارة.

وأوضحت شركة التعديل أن سيارتها المعدلة تعتمد على نسخة X7 M60i المزوّدة بمحرك V8 بسعة 4ر4 لتر وبقوة 530 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 750 نيوتن متر.

وتتيح هذه القوة للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 5ر4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 13 لتر لكل 100 كلم.