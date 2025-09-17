"انهيار المستعمل".. شيفرولية كابتيفا 2020 تبدأ من 780 ألف جنيه

بعد تخفيضها 50 ألف.. بايك U5 Plus تهز عرش السيارات الجديدة بالفئة الاقتصادية

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات المستعملة التي تباع بأسعار مناسبة خاصة مع التراجع الكبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

يمكن شراء شيفروليه كابتيفا موديل 2020 بمتوسط سعري تتراوح أسعارها من 780 ألف جنيه وتصل إلى 990 ألف جنيه، بينما كانت تباع خلال الشهور الماضية بمتوسك سعري مليون و 100 ألف جنيه وتفصل الحالة الفنية والتجهيزات والكماليات فى سعر السيارة النهائي.

تعد شيفروليه كابتيفا واحدة من السيارات التي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، التي حققت نجاح كبير بالشارع المصري خلال الآونة الأخيرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لشيفرولية كابتيفا بالسوق المصري:

تعتمد شيفرولية كابتيفا على محرك تربو رباعي الأسطوانات 1500 CC بقوة 148 حصانًا و255 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

يبلغ طولي السيارة 4.670 مم وعرضها 1.835 مم، وارتفاعها الإجمالي 1.750 مم، وأقرب نقطة التقاء بالأرض "الخلوص الأرضي" 180 مم، وقاعدة العجلات بطول 2.750 مم. وتقف على جنوط 18 بوصة.

تتوفر السيارة الجديدة بكشافات وإضاءات نهارية وإشارات LED، ومصابيح ضباب أمامية ومساحات أمامية بحساسات للأمطار ومساحات خلفية وسبويلر خلفي.

تمتلك السيارة مجموعة من وسائل الأمان والمساعدة أبرزها 6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومثبت سرعة أوتوماتيكي، وأنظمة ABS وESC وHBA وTC.

