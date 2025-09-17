فولكس فاجن تايرون تستعد للانطلاق بالسوق المصري قربيًا

بعد تخفيضها 50 ألف.. بايك U5 Plus تهز عرش السيارات الجديدة بالفئة الاقتصادية

كتب - محمد جمال:

تستعد الشركة المصرية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فولكس فاجن التجارية في مصر، لطرح السيارة تايرون الجديدة كليًا خلال الأسابيع القليلة القادمة لأول مرة بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز المواصفات العالمية لـ"فولكس فاجن تايرون" قبل انطلاقها في مصر:

تتوفر فولكس فاجن تايرون عالميًا بمجموعة من خيارات الدفع، أبرزها محرك هجين خفيف eTSI بقوة 150 حصانًا يعمل بتقنية 48V.

أما المحرك الثاني هجين قابل للشحن بخيارين الأول بقوة 204 حصانًا، والثاني بقوة 272 حصانًا، ويوفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 126 كم بفضل بطارية بسعة 19.7 كيلوواط ساعة، مع إمكانية الشحن السريع عبر محطات DC بقوة تصل إلى 50 كيلوواط.

والثالث محرك بنزين TSI تربو بقوة 150 حصانًا، و204 حصانًا و265 حصانًا، وتأتي الفئات الأعلى منها مزودة بنظام الدفع الرباعي 4MOTION.

الرابع محرك ديزل TDI فتتوفر السيارة بمحركين بقوة 150 حصانًا و193 حصانًا، جميع المحركات مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مزدوج القابض.

يبلغ طول فولكس فاجن تايرون الجديدة 4770 ملم، وارتفاعها 1660 ملم، وعرضها 1849 ملم، ويتراوح وزنها بين 1682 و1939 كجم.

تقدم تايرون بعدد كبير من أنظمة الأمان في مقدمتها 9 وسائد هوائية، ونظام التحكم التكيفي في السرعة ACC، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التحذير من التصادم الأمامي FCW.

كما يتوفر بالسيارة نظام مساعد الحفاظ على المسار، ومساعد تغيير المسار، ونظام الكاميرا الخلفية مع حساسات الركن الذكية، ونظام الإضاءة المتكيف، ونظام المساعدة في القيادة، ونظام الحفاظ على المسار.

تقدم فولكس فاجن السيارة تايرون بمقصورة داخلية معززة بتكنولوجيا متقدمة أبرزها مقدمتها شاشة عرض معلومات وترفيه كبيرة بقياس 32 سم تعمل بتقنية Discover Pro Max وتدعم الاتصال اللاسلكي بأنظمة Apple CarPlay و Android Auto.

