إعلان

تسلا تخضع لتحقيق بسبب شكوى من مقابض أبواب السيارات

11:34 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

تسلا تخضع لتحقيق بسبب شكوى من مقابض أبواب السيارات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيويورك - (أ ب):

فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، تحقيقا بشأن عيوب محتملة في أبواب سيارات تسلا، التي ذكرت تقارير أنها تسببت في احتجاز أطفال في المقعد الخلفي وأجبرتهم على كسر النوافذ لإخراجهم.

وقالت إدارة سلامة المرور إن التحقيق الأولى يركز على طراز "واي إس" من سيارات تسلا الذي تم طرحه في 2021 بعد تلقي تسعة تقارير عن مقابض أبواب إلكترونية لا تعمل وقد يكون ذلك عائدا إلى انخفاض الجهد الكهربائي للبطارية.

ووضعت الشركة التي يديرها الملياردير إيلون موسك أزرار مقابض يدوية لفتح الباب داخل السيارات، لكن إدارة سلامة المرور لفتت إلى أن الطفل قد لا يكون قادرا على الوصول إلى زر فتح الباب أو لا يعلم كيفية تشغيله.

ويأتي التحقيق بشأن الطراز الأكثر شعبية من سيارات تسلا بعد العديد من الحوادث التي تم الإبلاغ عنها في السنوات القليلة الماضية بشأن مشكلات أخرى تتعلق بفتح أبواب تسلا، تسببت في بعض الحالات في احتجاز سائقين داخل سيارات تحترق بعد حوادث أو نفاد الطاقة.

تسلا مقابض الأبواب واي إس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟