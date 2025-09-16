سيتروين C4 موديل 2026 بتخفيض 160 ألف جنيه

كتب – محمود أمين:

أعلنت شركة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة سيتروين في مصر، عن طرح السيارة سيتروين C4 موديل 2026 بفئة تجهيزات واحدة هي Shine بسعر جديد يبلغ مليون و390 ألف جنيه بدلًا من مليون و550 ألف جنيه، أي بتخفيض يصل إلى 160 ألف جنيه.

وتأتي سيتروين C4 بتصميم يجمع بين الطابع العصري والملامح الرياضية، مع جنوط ألومنيوم قياس 17 بوصة، وزجاج خلفي مظلل، وفتحة سقف بانورامية. كما تضمن مستويات أمان متقدمة تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، برنامج الثبات الإلكتروني، ست وسائد هوائية، نظام مراقبة النقاط العمياء، مثبت سرعة مع محدد للسرعة، إلى جانب خاصية تنبيه السائق.

وفي المقصورة الداخلية، توفر السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصة، وشاشة وسائط متعددة قياس 10 بوصة تعمل باللمس مع دعم أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى تشغيل ودخول بدون مفتاح، شاحن لاسلكي للهاتف، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم أسفل الظهر. كما يدعم التجهيز الداخلي نظام صوتي يضم 6 سماعات مع 3 مداخل USB.