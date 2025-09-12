إعلان

"المستعمل يواصل التراجع".. تعرف على سعر سوزوكي ديزاير موديل 2020

04:44 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء اليوم عن السيارات المستعملة اليابانية، وذلك للاعتمادية التي تقدمها هذه النوعية من السيارات فضلا عن تسعيرها الجيد عند إعادة البيع.

وتعد سوزوكي ديزاير واحدة من أبرز السيارات اليابانية الاعتمادية بسوق المستعمل، ويبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء خلال الآونة الأخيرة بسوق السيارات المصري.

تباع ديزاير 2020 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 500 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أسعار ومواصفات سوزوكي ديزاير:

محرك سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

أبعاد بسوزوكي ديزاير

ديزاير تقدم بطول 3395 مم، عرض 1735 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2450 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 378 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

الأمان والسلامة بسوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير زودت بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في الثبات ESP.

تجهيزات والكماليات بسوزوكي ديزاير

تقدم ديزاير بشاشة تعمل باللمس قياس 8.5 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا – بلوتوث، خاصية التحكم بالأوامر الصوتية، تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

اقرأ أيضًا:

سوزوكي ديزاير عالم السيارات السيارات المستعملة
