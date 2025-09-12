أوبل موكا 2026 في مصر بتخفيض 100 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات تفصيلية

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة أوبل في مصر، تخفيض أسعار أوبل موكا موديل 2026 بقيمة 100 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري.

تباع أوبل موكا خلال شهر سبتمبر الجاري بسعر رسمي مليون و390 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد موكا على محرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات بقوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي موكا بعدد كبير من أنظمة الأمان المتطورة وفي مقدمتها 8 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع جهد الفرامل الإلكتروني EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار.

كما تمتلك السيارة نظام عرض السرعات المرورية، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يساعد في الحفاظ على السرعة المثلى، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام تنبيه التصادم الأمامي، وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

أوبل موكامجهزة بباقة من وسائل الراحة والتكنولوجيا بينها شاشة مقاس 12 بوصة لعرض المعلومات، إضافة إلى شاشة مقاس 10 بوصة مزودة بأنظمة Android Auto و Apple CarPlay ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع ميزة الاتصال عبر Wi-Fi.

