أرخص 3 سيارات كهربائية في مصر.. تبدأ من 585 ألف جنيه

أصبحت السيارات الكهربائية الجديدة أكثر انتشارًا بالسوق المحلي من أي وقت سابق، وبات يبحث عنها الكثير من المواطنين وعن أسعارها خاصة خلال عام 2025 الجاري.

ويقدم وكلاء عدد من العلامات التجارية في مصر خيارات متعددة للسيارات الكهربائية، ومن أرخص الطرازات الكهربائية المتوفرة في مصر خلال شهر سبتمبر سيارات تابعة لعلامة لدونج فينج وستروين وفيات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

دونج فينج بوكس

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

ستروين Ami

تقدم ستروين Ami الجديدة أمام المقبلين على الشراء بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

فيات Topolino

تتوفر Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

وبحسب المواصفات الرسمية المعلنة من الشركة فإن Topolino ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

