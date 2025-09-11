للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة عائلية "كورية" جديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، سيارتها هيونداي أكسنت RB بـ5 فئات من التجهيزات خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقًا للأسعار الرسمية، تعد هيونداي أكسنت RB موديل 2026 أرخص سيارة كورية في السوق المصري، إذ تبدأ أسعارها من 799 ألف جنيه للفئة الأولى، و829 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة من أكسنت RB يبلغ سعرها الرسمي 875 ألف جنيه. والفئة الرابعة من السيارة الجديدة تباع بسعر رسمي 895 ألف جنيه، فيما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا تم تسعيرها بـ930 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي أكسنت RB الجديدة بمصر:

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

اقرأ أيضًا: