انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة بمصر في أسبوع.. التراجع وصل 350 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

انخفضت أسعار عددا من الطرازات الجديدة المتاحة بالسوق المصري منذ بداية شهر أغسطس ولا زالت مستمرة، ووصلت التخفيضات حتى 350 ألف جنيه.

وكانت من أبرز العلامات التجارية التي تراجعت أسعارها سيارات شيري، وجيتور، وهيونداي، وتبدأ أسعارها من 655 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي أسعار السيارات التي انخفضت أسعارها:

تراجعت أسعار أريزو 5 موديل 2026 الجديدة بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من 655 ألف جنيه، والفئة الثانية 705 آلاف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 735 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو

تراجعت أسعار شيري تيجو 7 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 140 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 130 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 230 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا .

شيري تيجو 8 برو

تراجعت أسعار شيري تيجو 8 برو 2026 المستوردة بقيمة 225 الف جنيه، وأصبحت تتوفر خلال شهر أغسطس الجاري من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، ومليون و475 ألف للفئة الثانية.

هيونداي توسان

تراجعت أسعار توسان الـSUV بقيمة تصل إلى 151 ألف جنيه خلال الشهر الجاري بـ6 فئات من التجهيزات، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 599 ألف جنيه للفئة القياسية BLAZE ومليون 749 ألف جنيه للفئة REDLINE.

أما الفئة للفئة NIGHT الثالثة تباع مليون 849 ألف جنيه، ومليون 999 ألف جنيه للفئة BLACK DIAMOND، و2 مليون 99 ألف جنيه لفئة BLACK DIAMONO، ومليونين 199 ألف جنيه للفئة N LINE التي تعمل بنظام الدفع الكلي (AWD).

جيتور X70 Plus

جيتور X70 Plus المجمعة محلياً موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 بتخفيض 75 الف جنيه

جيتور X90 Plus فيس ليفت

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه، بتخفيض 194 ألف جنيه.

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه، بتخفيض 124 ألف جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج فئة Comfort موديل 2026 بسعر 1,155,000 جنيه، فئة جديدة.

جيتور داشينج 1.5 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه، بتخفيض 189 ألف جنيه.

جيتور داشينج 1.6 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جني، بتخفيض 224 ألف جنيه.

جيتور T1

جيتور T1 موديل 2026 بسعر 1,695,000 جنيه، تخفيض 30 ألف جنيه.

جيتور T2

جيتور T2 موديل 2026 بسعر 1,865,000 جنيه، تخفيض 30 ألف جنيه.

جيلي ستار راي

تقدم جيلي ستار راي الجديدة في السوق المصري بتخفيض 100 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و499 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية: بسعر مليون و599 ألف جنيه، و الفئة الثالثة: بسعر مليون و699 ألف جنيه، والفئة الرابعة: بسعر مليون و769 ألف جنيه.

شيفروليه كابتيفا

تراجعت أسعار شيفرولية كابتيفا 2025 بقيمة تصل لـ 350 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ بعد التخفيض للنسخة الأولى التي تتسع لـ5 أفراد بسعر رسمي مليون و150 ألف بدلا من مليون و 500 ألف جنيه، أما النسخة الثانية ثلاثية الصفوف التي تتسع لـ7 ركاب تباع مليون و200 ألف بدلا من مليون و 550 ألف.

شيفرولية أوبترا

تقدم أوبترا 2026 بتخفيض 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها الرسمية من 744.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و 769.9 للفئة الأعلى تجهيزًا.

اقرأ أيضًا..

تخفيضات على أسعار شيفروليه كابتيفا تصل لـ 350 ألف جنيه

للمقبلين على الشراء.. 10 سيارات "سيدان" جديدة تحت مليون جنيه في مصر

سباق الوكلاء لتخفيض الأسعار يشعل سوق السيارات بمصر.. والمحلي يقود التحول