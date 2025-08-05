كتب - محمود أمين:

شهدت سوق السيارات المصرية خلال الشهرين الماضيين تحولات متسارعة في أسعار السيارات الجديدة، وذلك في إطار سباق محموم بين وكلاء السيارات الكبرى لخفض الأسعار، وسط تزايد مؤشرات المنافسة على خلفية الطروحات المحلية، وفقًا لما أفاد موقع "العربية .Business".

وأكد "العربية .Business" في تقرير أن معدلات التراجع في أسعار السيارات تراوحت بين 10% و20%، بالتزامن مع بدء طرح فئات جديدة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية، ما ساهم في إعادة تشكيل خريطة الأسعار داخل السوق.

وأرجع مسؤولون بشعبة السيارات وعدد من كبار العاملين بالقطاع هذا التراجع إلى بدء تجميع عدد من الطرازات محليًا، ما أدى إلى زيادة وتنوع الموديلات المتوفرة بالسوق، وبأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالموديلات المستوردة، خصوصًا في ظل محدودية الطلب مقارنة بالسنوات الماضية.

وأعلنت 7 من كبرى التوكيلات الرسمية في السوق المصري بحسب مسح أجرته "العربية Business" عن تخفيضات بأسعار طرازات عام 2026، تراوحت بين 25 ألفًا وحتى 200 ألف جنيه.

وكان من أبرز الشركات التي خفضت الأسعار "جى بى أوتو" وكيل علامات "هيونداي"، "شيري" و"هافال"، إلى جانب "المنصور للسيارات" وكيل "إم جي"، و"نيسان إيجيبت" وكيل "نيسان"، إضافة إلى "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" وكيل سيارات "فولكسفاغن".

وفي تعليقه على هذه التطورات، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن جميع الشركات خفضت أسعار السيارات ضمن الفئة الأقل من 1.5 مليون جنيه خلال الشهور الماضية، نتيجة لما وصفه بـ"حرب أسعار" فرضتها ضغوط البدء الفعلي في توطين صناعة السيارات في مصر، وما تبعه من طرح عدد من الشركات لموديلات مجمعة محليًا.

وأضاف أبو المجد أن أسعار السيارات الاقتصادية الجديدة تراجعت بنسبة تقارب 25% منذ بداية العام، متوقعًا أن تصل نسبة التراجع إلى 30% مع نهاية العام، بينما من المرجح أن تسجل أسعار السيارات المستعملة تراجعًا بنسبة 25%.

من جانبه، أوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة "شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات"، أن متوسط التراجع في أسعار السيارات التي تقع في الفئة السعرية بين 700 ألف ومليوني جنيه بلغ حوالي 10%.

وأشار إلى أن التصنيع المحلي منح الشركات فرصة لطرح فئات متنوعة بخيارات متعددة، مما دفع الوكلاء للجوء إلى خفض الأسعار في سبيل الحفاظ على الحصص السوقية، خصوصًا مع استقرار سعر الصرف، ووجود مزيد من الخيارات المحلية المنافسة.

وأكد أن السيارات المحلية أصبحت تستهدف الشريحة الأكبر من العملاء، والتي تمثل ما يقارب 70% من حجم الطلب، وهو ما زاد الضغط على الوكلاء المعتمدين للعلامات المستوردة.

ورغم ذلك، استبعد سعد حدوث تراجع واسع في أسعار السيارات الفارهة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العرض من هذه الفئة لا يزال محدودًا بسبب ضوابط الاستيراد، فضلًا عن ضعف الطلب عليها.

وتعليقًا على حالة السوق، قال نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع الإقبال على شراء السيارات في الآونة الأخيرة دفع الشركات إلى تخفيض الأسعار لتحفيز عمليات البيع.

وأوضح أن زيادة عدد الوكلاء وطرح فئات متنوعة داخل كل طراز ساهم في رفع المعروض من السيارات، في مقابل حجم الطلب، ما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية.

وأشار درويش إلى أن مبيعات السيارات في مصر هبطت إلى نحو 250 ألف وحدة سنويًا، مقارنة بـ450 ألف سيارة في عام 2010، على الرغم من النمو السكاني الكبير.

كما توقع استمرار المنافسة بين الوكلاء، خاصة بعد إعلان "شركة النصر للسيارات" المصرية الأسبوع الماضي عن طرح أكثر من 7 طرازات سيارات بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى بدء عدد من الشركات عمليات التجميع المحلي.

وأوضح أن هناك نحو 13 شركة عاملة في قطاع تصنيع السيارات داخل مصر، بإجمالي طاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 95 ألف سيارة.

رغم ذلك، استبعد درويش حدوث مزيد من التراجعات في الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، معتبرًا أن التخفيضات التي شهدتها السوق في الشهور الماضية بلغت الحد الأقصى الذي يمكن أن تتحمله الشركات، دون التأثير على هوامش الربح.

وفي السياق ذاته، قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وانخفاض أسعار الفائدة، كانا من أبرز المحفزات التي دفعت الشركات إلى إعادة تسعير الفئات الاقتصادية من السيارات.

كما أشار إلى أن طرح موديلات 2026 ساهم في تحريك السوق من خلال تقديم عروض تصفية لمخزون عامي 2024 و2025، بهدف تسريع وتيرة البيع وتعزيز السيولة.

وبحسب تقرير "مجلس معلومات سوق السيارات – أميك"، فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال شهر يونيو من عام 2025 نحو 8017 وحدة، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 26.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

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