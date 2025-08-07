تخفيضات على أسعار شيفروليه كابتيفا تصل لـ 350 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه الأمريكية بمصر، تخفيض أسعار كابتيفا موديل 2025 التي تنتمي لفئة الـSUV العائلية بقيمة 350 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

وبحسب المعلن تباع شيفرولية كابتيفا 2025 بعد التخفيض للنسخة الأولى التي تتسع لـ5 أفراد بسعر رسمي مليون و150 ألف بدلا من مليون و 500 ألف جنيه، أما النسخة الثانية ثلاثية الصفوف التي تتسع لـ7 ركاب تباع مليون و200 ألف بدلا من مليون و 550 ألف.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيفرولية كابتيفا 2025 في مصر:

تعتمد شيفرولية كابتيفا على محرك تربو رباعي الأسطوانات 1500 CC بقوة 148 حصانًا و255 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

بلغ طولي السيارة 4.670 مم وعرضها 1.835 مم، وارتفاعها الإجمالي 1.750 مم، وأقرب نقطة التقاء بالأرض "الخلوص الأرضي" 180 مم، وقاعدة العجلات بطول 2.750 مم. وتقف على جنوط 18 بوصة.

تتوفر السيارة الجديدة بكشافات وإضاءات نهارية وإشارات LED، ومصابيح ضباب أمامية ومساحات أمامية بحساسات للأمطار ومساحات خلفية وسبويلر خلفي.

تمتلك السيارة مجموعة من وسائل الأمان والمساعدة أبرزها 6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومثبت سرعة أوتوماتيكي، وأنظمة ABS وESC وHBA وTC.

