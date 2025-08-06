للمقبلين على الشراء.. 10 سيارات "سيدان" جديدة تحت مليون جنيه في مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين خلال الأوقات الحالية في مصر، عن السيارات السيدان المتوفرة بالسوق بأسعار أقل من مليون جنيه.

ويشهد السوق المصري على مدار الشهرين الماضيين وحتى الآن العديد من الطروحات الجديدة والتخفيضات بأسعار عشرات الطرازات.

في التقرير التالي أسعار ومواصفات 10 طرازات "سيدان" جديدة أسعارها أقل من مليون جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

بي واي دي F3

تقدم بي واي دي F3 الجديدة بناقل حركة أتوماتيك بسعر رسمي 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا موديل 2025 الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 670 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 من 655 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 705 آلاف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 735 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تتوفر نيسان صني موديل 2026 الجديدة بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة مانيوال، والفئة الأولى بناقل حركة أتوماتيك سعرها 735 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 780 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 810 آلاف جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيفرولية أوبترا

تعتمد شيفرولية أوبترا موديل 2026 المجمعة محليًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تتوفر أوبترا 2026 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 745.000 جنيه للفئة الأولى، و770.000 للفئة الأعلى تجهيزًا.

دونج فينج shine

تقدم دونج فينج shine الجديدة في السوق المصر بفئتين من التجهيزات وأسعارها تبدأ من 790.000 جنيه للفئة Advance (E1)، و فئة Sport (E3): بـ 945.000 جنيه.

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

هيونداي أكسنت RB

تتوفر هيونداي أكسنت RB موديل 2026 بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى، و829 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ875 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ 895 ألف جنيه، والفئة الخامسة بـ930 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

بايك U5 Plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

وتقدم بايك U5 Plus الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 800 ألف جنيه للفئة القياسية، و900 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

نيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا 2026 الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي 888 ألف جنيه.

تعتمد نيسان سنترا المجمعة في مصر على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 879 ألف جنيه للفئة الأولى، و999 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

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