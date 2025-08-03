برابوس تطلق سيارة خارقة بقوة 1000 حصان وسعرها يتجاوز 29 مليون جنيه

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة برابوس عن إطلاق سيارتها 1000 الخارقة، التي تقوم على أساس السيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance.

دفع هجين

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها 1000 المعدلة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك احتراق داخلي تربو مزدوج ثماني الأسطوانات بسعة 5ر4 لتر وبقوة 796 حصان، مع محرك كهربائي بقوة 204 حصان.

ويزأر نظام الدفع الهجين بقوة إجمالية تبلغ 1000 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1820 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الخارقة، التي يزيد وزنها على 2 طن، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6ر2 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 320 كلم/س.

وتأتي برابوس 1000 المعدلة مزودة بمكونات لتحسين الديناميكا الهوائية وإطارات مختلطة كبيرة الحجم ونظام عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ ونظام تعليق KW، في حين تتألق المقصورة الداخلية بتطعيمات جلدية حصرية بتصميم برابوس المميز.

وتتوفر برابوس 1000 المعدلة نظير سعر يبلغ نحو 530 ألف يورو، في حين يبدأ سعر مرسيدس AMG GT 63 S E Performance من نحو 220 ألف يورو.

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