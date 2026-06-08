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أعلنت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "هافال" HAVAL التجارية في السوق المصري، عن موديل 2027 من السيارة هافال جوليون Facelift المجمعة محليًا والتي تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات.

ووفقًا للقائمة الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي فقد ارتفعت أسعار هافال جوليون 2027 بقيمة 10 آلاف جنيه مقارنًة بأسعار النسخة السابقة.

أسعار هافال جوليون FL موديل 2027

تبدأ أسعار جوليون FL الجديدة من 949.000 جنيه للفئة Standard، والفئة Deluxe الثانية بسعر 1.000.000 جنيه، و الفئة High Deluxe الثالثة الأعلى تجهيزًا من هافال جوليون بسعر 1.100.000 جنيه.

مواصفات هافال جوليون المجمعة في مصر:

محرك هافال جوليون FL

تعتمد هافال جوليان Facelift على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 148 حصانًا عند 5600 إلى 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران 220 نيوتن متر بين 2000 و4400 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 7 سرعات مبلل 7DCT، بما يوفر توازنًا جيدًا بين الأداء واستهلاك الوقود.

أبعاد ومساحات هافال جوليون FL

تأتي السيارة بطول 4472 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1619 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

أنظمة الأمان والسلامة في هافال جوليون FL

تزود جوليان الجديدة بمنظومة أمان متكاملة تضم أنظمة ABS وEBD وESP، إلى جانب التحكم في الجر ومساعد الصعود والهبوط على المرتفعات، فضلًا عن توفير حتى 6 وسائد هوائية بالفئات الأعلى تجهيزًا.

كما تقدم الفئة الأعلى مجموعة متطورة من أنظمة القيادة المساعدة ADAS، تشمل التحذير من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية للطوارئ، والحفاظ على المسار، والتحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ومراقبة النقاط العمياء، والمساعدة في القيادة داخل الازدحام، بالإضافة إلى كاميرات رؤية محيطية 360 درجة ونظام الركن الذاتي.

تجهيزات هافال جوليون FL الداخلية

زودت المقصورة الداخلية بشاشة معلومات وترفيه بقياس 14.6 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية تصل إلى 7 بوصات.

وتتوفر السيارة بعدد من تجهيزات الراحة والرفاهية حسب الفئة، تشمل تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد جلد مع تدفئة للمقاعد الأمامية، ومقعد سائق كهربائي، وشاحن لاسلكي للهاتف المحمول، بالإضافة إلى سقف بانورامي ونظام اختيار أوضاع القيادة المختلفة Eco وSport وStandard.

تصميم هافال جوليون FL الخارجي

حصلت جوليان Facelift على تصميم خارجي محدث يعكس لغة هافال التصميمية الجديدة، مع شبكة أمامية أكبر حجمًا، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، إلى جانب مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي والتسخين، وقضبان تحميل أعلى السقف.

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