المستعمل يتراجع.. سيارة يابانية 7 راكب موديل 2022 بأقل من 800 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء اليوم عن السيارات المستعملة اليابانية، وذلك للاعتمادية التي تقدمها هذه النوعية من السيارات فضلا عن تسعيرها الجيد عند إعادة البيع.

وتعد تويوتا روميون واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية بسوق المستعمل، ويبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء خلال الآونة الأخيرة بسوق السيارات المصري.

تباع تويوتا روميون 2022 الـ 7 راكب بسوق المستعمل اليوم بمتوسط سعري 790 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات تويوتا رميون بالسوق المصري:

تويوتا روميون يبلغ طولها 4.395 مم، عرض 1.735 مم، طول قاعدة العجلات يبلغ 2.740 مم، ارتفاع السيارة الكلي 1.690 مم، تقدم بعجلات رياضية وتقليدية قياس 15 بوصة.

تعتمد روميون Smart على سواعد محرك 4 سلندر سعة 1500سي سي بقوة 103 حصان، مع عزم أقصي 138 نيوتن. متر عند 4400 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

تتسارع سيارة تويوتا من الثبات حتى 100 كم في الساعة خلال 13.5 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 170 كم/س.

تقدم روميون بوسائل أمان أساسية تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، حساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة على الركن.

وتتاح روميون بوسائل ترفيهية تشمل تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج للمقاعد الخلفية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيق أندرويد أوتو، نظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، تشغيل المحرك بضغطة زر، مدخل توصيل AUX و USB، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

يشار إلى أن تويوتا روميون خرجت قبل سنوات من قائمة الطرازات التي يوفرها الوكيل المحلي للعلامة اليابانية دون إعلان رسمي عن وقف استيرادها، إلا أنها لا تتزال متداولة عبر سوق المستعمل.

اقرأ أيضًا:

MINI Cooper Convertible موديل 2026 الجديد كليًّا تنطلق في مصر رسميًا

تعافي مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا في يونيو

دونج فينج إيولوس ميج الرياضية تنطلق رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات