كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، في تقريرها الشهري، عن تصدر العلامة الصينية "بي واي دي" قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضي، محققة إجمالي 465 سيارة.

ووفقًا للتقرير الصادر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، نجحت "بي واي دي" في الحفاظ على مقعد الصدارة للشهر الثالث على التوالي، كأكثر العلامات التجارية ترخيصًا للمركبات بمختلف إدارات ووحدات المرور في الجمهورية.

في التقرير الآتي رصد لسيارات بي واي دي المتوفرة في مصر وأسعارها الرسمية:

بي واي دي دولفين Surf EV

تتوفر السيارة دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي بلغ 949,900 جنيه.

بي واي دي سيليون 6 EV

تقدم سيليون 6 EV موديل 2026 بسعر رسمي 1,699,900 جنيه.

بي واي دي سيليون 6 DM-i

تأتي سيليون 6 DM-i بأسعار تبدأ من 1,899,900 جنيه للفئة Ultra، أما الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury تباع بسعر 2,099,900 جنيه.

بي واي دي ATTO 8

تقدم BYD ATTO 8 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.

بي واي دي سيليون 5 DM-i

تقدم سيليون 5 الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي 1.399.900 جنيه للفئة الأولى Ultra، بينما تقدم الفئة الثانية Luxury بسعر رسمي 1.649.900 جنيه.

بي واي دي شارك 6

تقدم السيارة شارك 6 في مصر بفئة واحدة من التجهيزات هي Luxury بسعر رسمي 3.359.900 جنيه.

بي واي دي M9 DM-i

وجاءت السيارة الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي 3.299.900 جنيه للفئة الأولى Ultra، أما الفئة الثانية Luxury فقد تقدمت بسعر رسمي 3.849.900 جنيه.

بي واي دي TI7 DM-i

تقدم BYD TI7 DM-i الفئة الأولى Ultra FWD بسعر رسمي 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury AWD بسعر رسمي 2 مليون و799 ألف جنيه.

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