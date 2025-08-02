تراجع أسعار شيري تيجو 8 برو 2026 أكثر من 200 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري بالسوق المصري، تراجع أسعار سيارتها تيجو 8 برو بقيمة 225 الف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

تراجعت أسعار شيري تيجو 8 برو 2026 المستوردة الجديدة، وأصبحت تتوفر خلال شهر أغسطس الجاري من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، ومليون و475 ألف للفئة الثانية.

ونستعرض مواصفات شيري تيجو 8 برو من خلال هذا التقرير:

الأبعاد والمساحات

تقدم شيري تيجو 8 برو بطول 4722 مم، وعرضها الكلي 1860 مم، وارتفاعها الكلي 1745 مم، قاعدة عجلات بطول 2710 مم، مساحة تخزين خلفية 886 لتر بعد طي صف المقاعد الثالث، تقدم السيارة بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

المحرك والأداء

تقدم شيري تيجو 8 برو في مصر بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد قوة 197 حصاناً، و290 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

تجهيزات الأمان

سيارة شيري مزودة بـ وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعاتHAC.

كما يتوفر نظام المساعدة على الهبوط من المنحدرات HDC، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات للتنبيه من التصادم الخلفي والأمامي، وكاميرا خلفية، كاميرا بانوراميه بزاوية 360 درجة، نظام المحافظة على المسار، تحذير النقاط العمياء.

التجهيزات والكماليات

مقصورة شيري 8 برو تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، تدعم نظام أبل كار بلاي Apple CarPlay و أندرويد أوتو Android Auto، تكيف هواء مزدوج المناطق، شاحن لاسلكي، خاصية المفتاح الذكي لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، فتحة سقف بانوراميه.

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