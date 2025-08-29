دونج فينج شاين أرخص بقيمة 10 الآف جنيه من بايك U5 PLUS.. أيهما تختار؟

كتب - محمد جمال:

يواجه العديد من المقبلين على شراء سيارة جديدة صعوبة بالغة عند الاختيار مابين سيارتين، خاصة إذا كانت المقارنة بين سيارتين متقاربتين فى المواصفات والتجهيزات والكماليات بل وفى الأسعار أيضًا..

تتشابه سيارة دونج فينج التي تطرح بالسوق المصري لأول مرة مع بايك U5 Plus بصورة كبيرة في العديد من المواصفات الفنية والكماليات والتجهيزات، فضلًا عن أن الفارق السعري بينهما 10 آلاف جنيه.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين دونج فينج شاين و بايك U5 Plus:

أداء محرك دونج فينج شاين و بايك U5 Plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

مساحات وأبعاد دونج فينج شاين و بايك U5 Plus

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

تأتي دونج فينج shine بطول 4,670 مم، عرض 1,812 مم، ارتفاع 1,490 مم، وقاعدة عجلات 2,680 مم، مع مساحة خلفية بسعة 454 لتر وخزان وقود بسعة 50 لتر.

تجهيزات السلامة والأمان في دونج فينج شاين و بايك U5 Plus

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

تتوفر SHINE بعدد من تجهيزات الأمان المتطورة منها أربع وسائد هوائية تغطي الأمام والجوانب والستائر الهوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام المساعدة في الكبح BA، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوقف الإلكتروني EPB، إلى جانب نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ووظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، ونظام التحكم في الجر Traction Control، ومساعد صعود المرتفعات والنزول منها Hill Assist & Descent Control، ومثبت السرعة التفاعلي، وتحذير الخروج عن المسار، ومساعدة الكبح التلقائي، وغيرها من الوظائف الذكية، بينما تفتقر النسخة E2 لهذه الحزمة.

كماليات وتجهيزات دونج فينج شاين و بايك U5 Plus

مقصورة سيارة بايك الجديدة يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

تقدم دونج فينج شاين بعددا من التجهيزات أبرزها شاشة وسطية بحجم 13 بوصة، إضافة لشاشة عدادات رقمية، وتجهيزات مثل: فتح/إغلاق بدون مفتاح، تكييف أوتوماتيكي، شحن لاسلكي للهواتف، سقف بانورامي أوتوماتيكي، ومقاعد ليفرنة رياضية قابلة للتعديل الكهربائي، كاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، نظام كشف النقاط العمياء، مساعد السير داخل الحارة، مثبت سرعة، حساسات أمامية وخلفية، وفتحة سقف مزدوجة ومرايا كهربائية قابلة للطي.

أسعار وفئات دونج فينج شاين و بايك U5 Plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

تقدم دونج فينج shine الجديدة في السوق المصر بفئتين من التجهيزات وأسعارها تبدأ من 790.000 جنيه للفئة Advance (E1)، و فئة Sport (E3): بـ 945.000 جنيه.

