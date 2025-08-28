بعد تخفيض "إمباو".. قائمة بأسعار سيارات GAC الصينية في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة أوتو جميل، الوكيل المحلي للعلامة الصينية الفاخرة GAC، طرح موديل 2026 من سيارتها GAC EMPOW بتخفيض قيمته 45 ألف جنيه في السوق المصرية وذلك لفترة محدودة وحتى نفاذ الكمية.

تقدم علامة GAC الصينية 4 سيارات جديدة بالسوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري، وتبدأ أسعارها من مليون و80 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

جي إيه سي إمباو

تقدم جي إيه سي إمباو السيدان خلال شهر أغسطس الجاري، بـ 3 فئات وتبدأ من 1,080,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,230,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,340,000 جنيه.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,305,000 جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GE بسعر 1,415,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,530,000 جنيه.

جي إيه سي GS4

قدمت جي إيه سي GS4 بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,185,000 جنيه للفئة الأولي GS، أما الفئة الثانية GB سعرها 1,265,000 جنيه، والفئة الثالثة GE سعرها 1,335,000 جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

قدمت جي إيه سي GS3 MZOOM بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,095,000 جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB سعرها 1,155,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,255,000 جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها 1,365,000 جنيه.

